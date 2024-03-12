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Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz Trafik Kazası Geçirdi

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Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Yığılca ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı. İlçedeki diyaliz merkezinin açılışına giden Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan Yılmaz, hastaneye götürülerek tedavi edildi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Yığılca ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

İlçedeki diyaliz merkezinin açılışına giden Yılmaz'ın içinde bulunduğu A.Ş.Ç. idaresindeki 34 PR 8668 plakalı otomobil, Hoşafoğlu köyü Aksu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada hafif yaralanan Yılmaz, özel araçla Yığılca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yılmaz, buradaki tedavisinin ardından diyaliz merkezi açılış programına katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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