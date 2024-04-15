Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde Bayramlaşma Töreni

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.Eser Şenkul ev sahipliğinde, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Halk Sağlığı Hizmetleri, Personel Hizmetleri, Destek Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcıları ile birlikte müdürlük personelleri katıldı. Personellerin ve ailelerinin geçmiş bayramını tebrik eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar temennisinde bulundu. - AYDIN