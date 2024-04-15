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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde Bayramlaşma Töreni

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.Eser Şenkul ev sahipliğinde, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Halk Sağlığı Hizmetleri, Personel Hizmetleri, Destek Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcıları ile birlikte müdürlük personelleri katıldı. Personellerin ve ailelerinin geçmiş bayramını tebrik eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Aydın Kamu Yerel Sağlık Güncel Haberler

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