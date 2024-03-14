Kırklareli'nde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu

Kırklareli'nde, hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.

Ardından cami müezzini Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Deprem, savaş ve Kovid-19 döneminde birçok sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini ifade eden Cerit, sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Programa Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Aydın Karakuzu ve sağlık çalışanları katıldı.