Kırklareli'nde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu
Kırklareli'nde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu. İl Müftüsü Yusuf Eviş'in vaaz verdiği programda, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Aydın Karakuzu ve sağlık çalışanları da programa katıldı.
Kırklareli'nde, hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.
Ardından cami müezzini Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.
Deprem, savaş ve Kovid-19 döneminde birçok sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini ifade eden Cerit, sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Programa Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Aydın Karakuzu ve sağlık çalışanları katıldı.