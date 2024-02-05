Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Altın Hayatını Kaybetti

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Altın, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü Altın'ın, ani rahatsızlığı nedeniyle saat 17.00 sıralarında Şırnak Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildiği bildirildi.

Altın'ın yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edilen açıklamada, "Kıymetli Suat hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz. Sağlık camiamızın ve Şırnak'ımızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Altın'ın cenazesi Bingöl'e uğurlandı

Suat Altın için Şırnak Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Törende, Altın'ın cenazesi katafalka konuldu. Helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua okundu.

Törene katılanlar Altın'ın tabutunun üzerine karanfil bıraktı.

Daha sonra Altın'ın cenazesi ambulansla memleketi Bingöl'e uğurlandı.

Törene, Vali Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.