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Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenme ve Oruç Tutma Tavsiyeleri

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sağlıklı beslenme ve oruç tutma konusunda tavsiyelerde bulundu. Bildirici, oruç tutanlar için dengeli beslenmenin önemini vurgulayarak, sahur öğününün atlanmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, iftar sonrası hızlı ve fazla miktarda besin tüketiminin sağlık riski oluşturabileceğini ve yeterli sıvı alımının önemli olduğunu söyledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sağlıklı beslenme ve oruç tutma konusunda tavsiyelerde bulundu.

Bildirici, yazılı açıklamasında, ramazan ayının oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklini değiştirdiğini, dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için oruç tutulmayan bölümde en az iki öğünü tamamlamak, sahur öğününü atlamamak gerektiğini vurguladı.

Sahura kalkmamanın veya sadece su içmenin zararlı olduğunu belirten Bildirici, bu beslenme tarzının 13-14 saatlik açlığı ortalama 20 saate çıkardığını ve bunun da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve günün daha verimsiz geçmesine neden olduğunu bildirdi.

Sahurda hafif ve dengeli bir kahvaltı yapmanın önemine değinen Bildirici, süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerin tercih edilmesini önerdi.

Su, süt, taze sıkılmış meyve suları gibi fazla kalorili olmayan içeceklerin tüketilmesini de tavsiye eden Bildirici, hurma, meyve ve çorbanın iftar sofralarında bulunması gerektiğini ifade etti.

Bildirici, ayrıca iftar sonrası hızlı bir şekilde çok miktarda besin tüketmenin sağlık için risk oluşturabileceğini ve yeterince sıvı alınmamasının da sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.

Günlük en az 2 ila 2 buçuk litre su içilmesi gerektiğini aktaran Bildirici, sıvı ihtiyacını karşılamak için ayran, taze sıkılmış meyve sebze suları, sade soda gibi içeceklerin tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sağlık

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