Aydın İl Sağlık Müdürü Acarlar Mahallesi'ni ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İncirliova Acarlar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Acarlar Mahallesi'nde ilçeye sunulan sağlık hizmetleri konusunda ve hizmet vermeye başlayan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Şenkul, ilçeye sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla yapılan çalışmaları yakından takip etti. Şenkul, istasyon personeli ile bir araya gelerek mevcut durumu değerlendirdi. Eser'e ziyaretleri sırasında; Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, İncirliova İlçe Sağlık Müdürü ve Acarlar Mahalle Muhtarı da eşlik etti. - AYDIN