Niğde'de Evde Sağlık Hizmetleriyle Binlerce Hasta Tedavi Edildi

Niğde İl Sağlık Müdürü Bahadır Karaca, kentte 2023'te Evde Sağlık Hizmetleri uygulamasıyla 6 bin 887 hastaya ulaşıldığını bildirdi.

Karaca, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Evde Sağlık Hizmetleri uygulamasının 2010'da başladığını söyledi.

Uygulama kapsamında 2023'te Niğde merkez ve ilçelerde 6 bin 887 hastanın tedavi edildiğini belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Tedavi edilen hastalara 17 bin 725 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüze bağlı 8 Evde Sağlık Hizmetleri birimi bulunmakta. Ayrıca evde sağlık hizmeti veren ekip sayımız 12'ye çıkartılmıştır. Yürüyemeyen ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan yatağa bağımlı hastalar, ağır özürlü kişiler, terminal dönem kanser hastaları, ileri derece kas hastaları, ağır KOAH hastaları, yeni doğanlarda fototerapi ihtiyacı olanlar başvurarak bu hizmetten faydalanabilir."