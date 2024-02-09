Niğde İl Sağlık Müdürü, Üniversite Hastanesini ziyaret etti
Niğde İl Sağlık Müdürü Bahadır Karaca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğini ziyaret etti. Karaca, hastane çalışmaları hakkında bilgi aldı ve sağlık personelleri ile hastaları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Niğde İl Sağlık Müdürü Bahadır Karaca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğini ziyaret etti.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Niğde'ye yeni atanan Karaca, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Karaca, ardından sağlık personelleri ve tedavi gören hastaları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.