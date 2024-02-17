Bilecik'te Evde Sağlık Hizmeti Verilen Hastaların Sayısı Açıklandı

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Evde Sağlık Hizmeti, Acil Sağlık Hizmeti' birimleri hakkında bilgi vererek, "Son 5 yılda 27 bin 212 hasta takip edilerek 71 bin 130 hasta ziyareti yapıldı" dedi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Damkacı, yaptığı bilgilendirmede, "Evde Sağlık Hizmeti, acil sağlık hizmeti olmayıp belli bir program çerçevesinde randevu sistemiyle çalışan bir birimdir. Yatağa bağımlı ve kronik hastalığı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır. Bu hizmetle, hastaya tanı koymak yerine tanısı konulmuş hastaya düzenlenen tedavinin takibi ve uygulanması sağlanır. Ziyaret günü ve sıklığı hastalığın durumuna ve hasta sayısına göre doktor tarafından belirlenir" dedi.

Evde sağlık hizmetinden kimlerin yararlanacağını açıklayan Dr. Damkacı, "Evde sağlık hizmetlerinden engelli, felçli, yatağa bağımlı, son dönem kanser hastaları, terminal dönem palyatif bakım hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, ileri derecede solunum sistemi hastalıklarına sahip kişiler yararlanabilir. İlimizde alanında uzman 44 kişiden oluşan 10 ekip, 11 evde sağlık ve nakil aracı ile Bilecik'te her ay yaklaşık bin 296 hastaya sağlık hizmeti götürmektedir. Son 5 yılda ilimizde 27 bin 212 hasta takip edilmiş ve bu hastalara 71 bin 130 ziyaret gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK