Üye Girişi
Haberler

Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Aküzüm güven tazeledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Aküzüm güven tazeledi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na Genel Başkan Devlet Sert, Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, STK temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı. Genel kurulda konuşan Şube Başkanı Aküzüm, İsrail'in Filistin'deki sivilleri hedef almasını şiddetle kınadığını belirtti. Aküzüm, "Deprem felaketinde kaybettiğimiz teşkilat mensuplarımız, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca terör örgütü İsrail tarafından Filistin'de sivil vatandaşlarımıza yönelik yapılan katliamları şiddetle kınıyorum. Şehit edilen Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için, demokrasi şöleninde bizlerle bir arada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı, şahsım ve teşkilatım adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert ise şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 81 vilayetini toplayarak yaklaşık 6 bin taşeron işçisini Ankara Bilkent'e davet ettik. İlk üyelik startımızı orada verdik. O tarihi günü asla unutmayacağız. Orada Türkiye'de kamudaki yaklaşık 800 bin çalışanın 400 bini Hak-İş ve Hak-İş'e bağlı sendikalarımıza üye kayıtlarını yaptılar. Birileri oradan seyrediyor. Çünkü taşeron sisteminde çalışanların sendika olma hakkı nereden çıktı diye yaygara çıkardı. Ama Hak-İş ve Hak-İş'e bağlı sendikalar bunu yapmadılar arkadaşlar. Bunlara şahidiz değil mi? Onun için geçmişimizi unutmayacağız." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Filistin Sendika İsrail Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Koray Akkuş kimdir? İYİ Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan adayı Koray Akkuş kimdir? Hikmet Erim Özdinçler kimdir? İYİ Parti Çanakkale Ezine Belediye Başkan adayı Hikmet Erim Özdinçler kimdir? Fercan Kodak kimdir? İYİ Parti Çanakkale Eceabat Belediye Başkan adayı Fercan Kodak kimdir? Ali Osman İçen kimdir? İYİ Parti Çanakkale Yenice Belediye Başkan adayı Ali Osman İçen kimdir? Atilla Öztürk kimdir? İYİ Parti Çanakkale Lapseki Belediye Başkan adayı Atilla Öztürk kimdir? Mustafa Kılıç kimdir? İYİ Parti Çanakkale Çan Belediye Başkan adayı Mustafa Kılıç kimdir? Cevdet Çebi kimdir? İYİ Parti Çanakkale Bozcaada Belediye Başkan adayı Cevdet Çebi kimdir? Selçuk Kavaz kimdir? İYİ Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan adayı Selçuk Kavaz kimdir? Özgür Acar kimdir? İYİ Parti Çanakkale Bayramiç Belediye Başkan adayı Özgür Acar kimdir? Metin Ablak kimdir? İYİ Parti Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan adayı Metin Ablak kimdir BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Can Gürel kimdir? İYİ Parti Burdur Yeşilova Belediye Başkan adayı Can Gürel kimdir? Metin Işıldar kimdir? İYİ Parti Burdur Tefenni Belediye Başkan adayı Metin Işıldar kimdir?
title