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Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı

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Mutlu evlilikleriyle isimlerinden söz ettiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti yeni aldıkları son model turuncu spor arabalarıyla polis çevirmesine takıldı. Alkolsüz olduğu tespit edilen Özçivit, devam ederken aracı da göz kamaştırdı.

Yer aldıkları reklamlardan kazandıklarını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, bu sefer kendilerine son model bir araç aldı. Çift, yeni aracıyla polis çevirmesine takıldı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, yeni sezonda Akli Film'in Halid Bin Velid filminde başrol oynamaya hazırlanan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde oturdukları siteden bir villa daha aldı. Ünü ülke dışını aşan ve sık sık başka ülkelerdeki markalarla iş birliği yapan Özçivit, bu sefer de kendisine turuncu son model bir spor araba aldı. Eşiyle gezmeye çıkan başarılı oyuncu trafik çevirmesi takıldı. Alkol kontrolünden sorunsuz şekilde geçen Burak Özçivit basın mensuplarına "Kolay gelsin" diyerek yoluna devam etti.

Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Fahriye Evcen Burak Özçivit Spor Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

aRMa 1979:

Oyuncagin pillerini saraydan almiştir buda farkli açı .

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Murat Çetin:

Kurgu polis çevirmesinde okadar kameranın ne işi var

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Barış O. B.:

Evinde bulgurla beslenenler bunu beğendi

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sivri:

lamborghini gallardo ya da hurricane 10 milyon ile 15 milyoncuk kadar makarna yiyenler bunu beğendi

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ARSLANOĞLU Hakan:

LPG taktırsın az yakar.

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

4-5 kamerada hazır bekliyor yalnız :)))) FLASH TV seçmelerini kazandınız stüdyolarımız bire bir görüşme yapılacaktır :)

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