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Fahriye Evcen Hamile!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Fahriye Evcen Hamile!

Sosyal medyada ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in ikinci çocuğuna hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen'in yeniden hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Instagram'da Gazetemagazin hesabından yapılan bir paylaşım heyecan yarattı.

Gazetemagazin'in iddiasına göre; Fahriye Evcen 2.5 aylık hamile.

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Snob Magazin / Magazin

Burak Özçivit Fahriye Evcen Magazin Haberler

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