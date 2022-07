Flaş Karar! Kimse Bunu Beklemiyordu...

Avukat Yunus Gümüş, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Tüm taraflarca kabul edilen bu olayla ilgili 150 kişinin tanıklığı vardır. Sanığın suçu sabittir, bu nedenle cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Avukat Serkan Toper ise mağdurların beyanları ile tanıkların beyanlarının çelişkili olduğunu iddia ederek "150 kişinin gözlerine bakarak küfür edildiği iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır" diyerek Burak Özçivit'in beraat etmesini talep etti.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Burak Özçivit'in "Hakaret" suçundan önce 3 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin olmadığını ve dosyaya yansıyan olumsuz davranışların bulunmadığını dikkate alan mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemece olumlu kanaat oluşturulduğunu belirtti.

Mahkeme, bu gerekçelerle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Burak Özçivit 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede Mehmet K., Turgay A., Atakan Ö. ve Okan Ş.'nin Beykoz Riva'da çekimleri yapılan 'Kuruluş Osman' isimli dizide Set çalışanları olarak yer aldığı belirtildi.

Olay günü olan 8 Aralık 2020'de dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in bulunduğu çadırdan çıkarak şikayetçilere küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği kaydedildi. Şikayetçilerin tanık olarak gösterdiği kişilerin olayı doğruladıkları anlatılan iddianamede, şüpheli Burak Özçivit'in tanık olarak gösterdiği kişilerin ise olayın yaşanmağını söyledikleri vurgulandı.

İddianamenin değerlendirme kısmında ise "Bahse konu olaya ilişkin karşılıklı tanık beyanları olduğu görülmekte ise tüm soruşturma evrakı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphelinin hasıl olduğu" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu suçun uzlaşmaya tabi olduğu, dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği fakat tarafların uzlaşamadığı da iddianamede belirtildi.

İddianamede tutuksuz şüpheli Burak Özçivit'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu. (DHA)

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984'te İstanbul'da Bülent Özçivit ve Ceyhan Özçivit'in oğlu olarak dünyaya geldi. Burçun Özçivit adında bir kız kardeşi var. 2000 yılında Kazım İşmen Lisesinden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümünde eğitim gördü. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçildi. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini, Zoraki Koca adlı dizide Ömer adlı karakteri canlandırmıştır. Başarılı oyuncu Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş: Osman dizisinin ilk sezonu 20 Kasım 2019'da Türkiye'de büyük bir başarı ile gösterime girdi. Dizi, ünlü dizi Diriliş Ertuğrul'un kahramanı Ertuğrul'un Osmanlı hanedanının oğlu ve halefi Osman Gazi'nin hikayesini anlatıyor. Şu anda ikinci sezon Türkiye'de de büyük bir başarı ile yayınlanıyor. 3'ü En İyi Erkek Oyuncu Burak Özçivit'in aldığı 10 ödüle layık görülen dizi, aralarında Pakistan, Arnavutluk ve Tunus'un da bulunduğu 35 ülke tarafından satın alındı.

BURAK ÖZÇİVİT EŞİ KİM?

2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı. 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi. 13 Nisan 2019'da İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğan oğullarına Karan ismini vermişlerdir.

Snob Magazin / Magazin