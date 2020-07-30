Boyacılık yapan 12 yaşındaki Erkan'ın hayalleri gerçek oldu
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Boyacılık yapan 12 yaşındaki Erkan'ın hayalleri gerçek oldu

Türk Kızılayı, Çekmeköy'de ayakkabı boyacılığı yapan 12 yaşındaki Erkan'ın bayram öncesi hayallerini gerçekleştirdi.

Boyacılık yapan 12 yaşındaki Erkan'ın hayalleri gerçek oldu
30.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:05

Türk Kızılayı, Çekmeköy'de ayakkabı boyacılığı yapan 12 yaşındaki Erkan'ın bayram öncesi hayallerini gerçekleştirdi. Erkan ve annesinin kaldığı evin eksik eşyaları tamamlanırken, küçük çocuk için oda kuruldu ve bisiklet hediye edildi.

Çekmeköy'de ayakkabı boyacılığı yapan 12 yaşındaki Erkan Satar, annesiyle birlikte eşyasız bir evde yaşıyordu. Erkan'ın en büyük hayali ise yaşıtları gibi kendi odasının olmasıydı. "Ben çocuk olmadım hiç" diyen Erkan'ın hayalleri bayram öncesinde gerçek oldu. Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, Erkan'ın isteğini gerçekleştirerek, annesiyle birlikte yaşadığı evin eksik eşyalarını tamamladı. Küçük Erkan için çocuk odası kuruldu ve bisiklet hediye edildi. Türk Kızılayı İstanbul Şubesine Çekmeköy Belediyesi de destek verdi. Belediye yetkilileri, sosyal yardımlarla ailenin yanında olacağını belirtti. Öte yandan, sünnet olamayan çocuğun sünnetini de özel bir hastane üstlendi.

"Eğitim hayatı boyunca bursunu karşılayacağız"

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi gönüllüsü İlhami Yıldırım, "Erkan ve ailesiyle tanışmış olduk. Bağışçılarımızın duyarlılığıyla beraber yardım ettik. Bugün evini dayadık döşedik. Kardeşimin sünnet olması gerekiyordu, onun sünnetini yaptık. Bayram hediyesini aldık. Öğrenci olarak üniversite hayatı boyunca bursunu da inşallah Türk Kızılayı İstanbul Şubemiz karşılayacak. Bizler de Kızılay gönüllüsü olarak bugün buraya ekibimizle beraber geldik ve bu güzel ana şahit olduk" dedi.

"12 yaşına kadar hem çalışıp hem okumuş"

Yıldırım, "Ben kardeşime eğitim hayatında başarılar diliyorum. Annesine iyi bir evlat olması dileğiyle, ki bunca zaman 12 yaşına kadar hem çalışıp ailesine bakmaya çalışmış hem de eğitim hayatını yerine getirmiş. Tabii bunları yaparken de çocukluğunu bir kenara bırakmış elinin tersiyle. Biz diyoruz ki 'bu fedakarlığını devam ettir ama çocukluğunu elinin tersiyle bir kenara bırakma, çocukluğunu da aynı zamanda devam ettir' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiç bisikletim olmamıştı"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Erkan Satar, "Allah razı olsun, çok teşekkürler, hiç bisikletim olmamıştı. Kendime ait şu an bisikletim oldu, çok mutluyum. Yeni bir güzel odam oldu, yatağım, dolabım, güzel halım bile oldu" diye konuştu.

Anne Nergiz Satar ise, "Mutluyum teşekkürler. Getirenlerden de, vesile olandan da Allah razı olsun. Oğlum adına çok mutluyum, sevindim. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah razı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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