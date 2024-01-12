Türk Kızılayı Kan Bağışı İçin Çağrı Yaptı

Türk Kızılay Karabük Şubesi Kan Merkezi tarafından, kan stoklarının Türkiye genelinde hızla azaldığını belirtilerek 18-65 yaş arası sağlıklı bireylere kan bağışı yapma çağrısında bulunuldu.

Türk Kızılayı Karabük Kan Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı dönemlerde kan bağışlarında ciddi oranda bir düşüş yaşanıyor. Rutin kan kullanan kana ihtiyacı olan hastalarımızın sayıları her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden son günlerde kan stoklarının azalmasına karşı kan bağışı yapmak hayati önem taşıyor" denildi.

"Ülke genelinde olağan şartlarda günlük 9 ila 10 bin ünite arası kan bağışı toplanırken, yaşanan grip salgını ve soğuk havaların etkisiyle bu oran düşüş gösterebiliyor" denilen açıklamada, "Kızılay, bu düşüşün önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak adına bir takım kampanyalar gerçekleştiriyor. Son günlerde azalan kan stoklarımız nedeniyle vatandaşlarımızı sürekli kan bağışı yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK