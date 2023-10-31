Türk Kızılayı, BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze için yardım koridoru açılması çağrısı yaptı

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin büyükelçiliklerine mektup yazarak, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için karar alınmasını istediklerini söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay Etimesgut Yerleşkesinde Kızılay Haftası Sokağı'nın açılışına katıldı. Yılmaz, geçen hafta Mısır'da, Gazze'ye yardımların ulaştırılması konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi. Dünyanın dört bir tarafından Gazze için yardım etmek isteyen milyonlarca insan olduğunu belirten Yılmaz, "Herkes bir şekilde o yardımların Gazze'ye girmesi gerektiği noktasında hemfikir ve fakat Refah Kapısından giren TIR sayısı en fazla 20'yi buluyor, günde 8 ila 20 arasında değişiyor ki bu olay yaşanmadan önce normalde ticari TIR'larla beraber saydığımızda 400. İnsani malzemeler açısından ise 100 TIR'ın Gazze için minimum gerekli olduğunu bizler biliyoruz. Orada 'ne yapabiliriz' diye konuştuğumuz zaman bizden çok kuvvetli bir şekilde istenen 'Lütfen bunu dünyaya anlatın, siz güçlü bir ülkesiniz, daha fazla baskı oluşturun ve oraya yardımların girmesi, insani koridorun açılması noktasında bütün dünyaya sesimizi duyurun' dediler" diye konuştu.

'İNSANİ YARDIM ALANLARI BOMBALANIYOR'

Mısır Kızılay'ı, Filistin Kızılay'ı ve Gazze'nin içindeki yerel personelleri ile yardımlar noktasında ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yılmaz, "Ama yardım toplamak yeterli değil. Yardımı oraya ulaştırmak için mutlaka ve mutlaka insani yardım koridorunun açılması, yeterli büyüklükte açılması. Çünkü damla damla gönderilen yardımların oraya yeterli gelmediğini biliyoruz. İnsani yardım alanlarının bombalanmaması ki biliyorsunuz daha geçen gün Filistin Kızılayı'na yardım ederek 4 senede inşa ettiğimiz ve insani lojistik deposu olarak kullanılan depo bombalandı ve ciddi hasar gördü. Hastaneler bombalanıyor, ibadethaneler, okullar bombalanıyor, insani yardım alanları bombalanıyor. Bunu hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değil. Son derece yüksek sesle bu konuda sesimizi yükseltmemiz gerekiyor" dedi.

'MEKTUPLARIMIZI GÖNDERDİK'

Bu noktada Kızılay olarak BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin büyükelçiliklerine mektup yazdığını aktaran Yılmaz, "Bu mektupta dedim ki, 'İnsani hukukun, hukukun üstünlüğünün ve insan onurunun korunmasında tarihi yük sizin omuzlarınızda. Sizin mutlaka güvenlik konseyi kararı alarak bu 5 ülke olarak; insani yardım koridorunun açılması, insanların öldürülmemesi, sivillere saldırılmaması noktasında bir karar almanız ve bu drama bu trajediye bir son vermeniz gerekiyor' dedik. Mektuplarımızı gönderdik. Bir taraftan hem Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile insani diplomasi alanındaki çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'DEPO KULLANILABİLİR DEĞİL'

Yılmaz, İsrail tarafından vurulan deponun ciddi zarar gördüğünü de aktararak, "Kullanılabilir durumda değil. Ancak o depo konusunda AFAD'ın ya da Türk Kızılay'ının deposu gibi bir takım haberler çıktı. Bu doğru değil. Biz Türk Kızılayı olarak o deponun yapımına yardımcı olduk ve Filistin Kızılay'ına devrettik. Orada insani yardım malzemeleri bulunuyordu. Yani lojistik deposunun vurulması insani yardım lojistiğinin de sekteye uğraması demek. Bu anlamda son derece kritik bir konu gerçekten" diye konuştu.