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Türk Kızılayı'na Kore Kızılhaçı'ndan 43 acil durum aracı bağışı

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Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye destek sağlamak amacıyla Kore Kızılhaçı'ndan 43 acil durum aracı bağış aldı.

Türk Kızılay, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye acil destek sağlamak amacıyla Güney Kore'de yardım kampanyası başlatan Kore Kızılhaçının 43 acil durum aracı bağışladığını bildirdi.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, mobil çamaşırhane ve mobil yemek dağıtım aracı olarak kullanılan 2 özel acil durum aracını geçen yıl nisan ayında teslim eden Kore Kızılhaçı, oluşabilecek acil durumlara müdahale etme ve deprem bölgesindeki faaliyetlerini desteklemek amacıyla şubelerinde kullanılmak üzere Türk Kızılaya 43 araç daha teslim etti.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, törende, teslim alınan araçların Türkiye ve Güney Kore arasında devam eden dayanışmanın ve uzun vadeli işbirliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Verilen destekle halkın acil ihtiyaçlarını daha hızlı şekilde giderebileceklerine vurgu yapan Can, "Kore Kızılhaçı aracılığıyla desteklerini ve şefkat elini çok uzaklardan uzatarak acı günümüzde elimizden tutan dost Güney Kore halkına ve büyük çaba gösteren Kore Kızılhaçı'ndaki arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kızılhaç topluluğu olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Kore Kızılhaçı Türkiye ve Suriye Delegasyon Başkanı Jae Ryul Kim ise Türkiye ve Güney Kore'nin zor zamanlarda birbirine destek olan iki dost ülke olduklarını vurguladı.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçının depremin ilk gününden beri birlikte çalıştığını belirten Kim, şunları kaydetti:

"Burada etkilenenlere destek olmaya devam edeceğiz ve Güney Kore halkının Türk halkına yönelik sıcak duygularını iletmek adına kardeş Kızılhaç topluluğu olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Türk Kızılaya, devam eden işbirliği ve dostluğumuzu çeşitli ortak projeler aracılığıyla somutlaştırma çabaları için teşekkür ediyoruz."

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortak programla çalışıyor

Depremlerin ardından Türk Kızılay ile yakın koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmalar yürüten Kore Kızılhaçı, geçen yılın nisan ayında Türkiye'deki Delegasyon Ofisi'nin kurulmasıyla faaliyet alanını daha da genişletti.

Bugüne kadar Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı, ortak çalışmalarıyla 570 binden fazla kişiye ulaştı, 130 binin üzerinde acil yardım malzemesi ve 960 binden fazla yemek dağıtımı yaptı.

Deprem bölgesine birçok alanda desteklerde bulunarak Türk Kızılay, AFAD ve yerel yetkililerle işbirliği içinde çalışan Kore Kızılhaçı ayrıca, Pazarcık'ta 1000 konteynerden oluşan "Türkiye-Kore Dostluk Köyü Konteyner Kenti" de kurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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