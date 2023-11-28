Türk Kızılayı, Alaşehir'deki Gazilere Ayakkabı Hediye Etti

Türk Kızılayı Alaşehir Kızılay Derneği tarafından ilçedeki 14 gaziye 14 çift tören ayakkabısı hediye etti.

Alaşehir Kızılay Derneği Şubesinde yapılan törenle başta Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Osman Saraç olmak üzere 14 gaziye 14 çift tören ayakkabısı hediye edildi. Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak, "Kore Savaşında, Kurtuluş Savaşında, Kıbrıs'ta ve ülkemizin kurtuluşu ve yaşatılması için canlarını pahasına, gözlerini kırpmadan savaşan gazilerimiz bizlerin baş tacımızdır. Bu günleri rahat yaşayabiliyorsak onların sayesindedir. Vatan için göğüslerini siper eden kahramanlarımız her resmi törende ön saflarda yer almaktadırlar. Bu nedenle onlara arada da olsa minnet borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Her zaman onların yanındayız." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Osman Saraç ise şunları söyledi: "Her törende ülkemiz adına törenlere katılıyoruz. Kızılay Derneği'nin bu davranışından dolayı teşekkür ediyoruz." - MANİSA