İskilip'te İki Günde 80 Ünite Kan Bağışı Toplandı
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Sağlık Haberleri
Çorum'un İskilip ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında iki günde 80 ünite kan toplandı. İskilip Kaymakamı ve Belediye Başkanı da kampanyaya destek verdi.
Çorum'un İskilip ilçesinde iki günde 80 ünite kan bağışı toplandığı bildirildi.
Türk Kızılayı İskilip Şubesi'nce Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında Başbuğ Alparslan Türkeş Şehir Parkı'na kurulan mobil kan alma aracında vatandaşların kan bağışı alındı.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Ali Sülük de mobil kan alma aracını ziyaret ederek, kan bağışında bulundu.
Kampanya kapsamında iki günde 80 ünite kan bağışı alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Sağlık