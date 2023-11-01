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İskilip'te İki Günde 80 Ünite Kan Bağışı Toplandı

Çorum'un İskilip ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında iki günde 80 ünite kan toplandı. İskilip Kaymakamı ve Belediye Başkanı da kampanyaya destek verdi.