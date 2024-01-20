Yılport Samsunspor ve Türk Kızılayı, Kaza Sonucu Hayatını Kaybedenler Anısına Kan Bağışı Kampanyası Başlattı

Yılport Samsunspor ile Türk Kızılay, kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına kan bağışı kampanyası başlattı.

Yılport Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, basın mensuplarına, Samsunsporluları derinden yakan bir acının 35'inci yılında olduklarını hatırlattı. Kaza sonrası Samsunspor'un 5 evladını toprağa verdiğini belirten Carus "Onların anısına Kızılay ile kan bağışı başlattık. Taraftarımızın her konuda olduğu gibi bu kampanya ile Kızılay'ımıza yardımcı olacaklarına eminim. Bir hafta sürecek kampanyaya Samsun halkı ve taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." dedi.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ise 20 Ocak'ın Samsun ve Samsunspor için anlamlı bir tarih olduğuna işaret etti.???????

Bugün 35 yıl önceki kazada hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını vurgulayan Yıldırım, "Elim trafik kazasında hayatını kaybedenler ve yaralılar oldu. Yaralılarımızın kan ihtiyaçları hızlı şekilde karşılandı. Vatandaşlarımız, o gün futbolcular ve teknik heyet için yoğun şekilde kan bağışında bulundu. Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu manada bütün Samsunspor taraftarını, 'Bu kan sizi unutur mu?' sloganıyla Kızılaya kan bağışı yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, kan bağışında bulunanlara forma, bilet ve atkı hediye ettiklerini de sözlerine ekledi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılayın kan alma otobüsünde vatandaşlar kan vermeye başladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman da kan bağışında bulunanlarla sohbet etti.