ESOGÜ ve Türk Kızılayı işbirliğiyle Kızılay Butik açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Türk Kızılayı Eskişehir İl Merkezi ortaklığı ile ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi'nde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermek amacıyla kurulan Kızılay Butik, gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

Törene ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve üniversite yönetimi ile Eskişehir Kızılay İl Merkezi Başkanı Egemen Temizsoy ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yurt genelinde üniversite, hastane ve bunun gibi alanlarda ihtiyaç sahiplerine giyim desteği sağlamak amacıyla geliştirilen Kızılay Butik projesi çerçevesinde faaliyete başlayan 'Sevgi Butik' şubesi ESOGÜ'de açıldı. Bu şube aracılığıyla ihtiyaç sahibi ESOGÜ öğrencilerine yazlık ve kışlık çeşitli giyim malzemelerine erişim imkanı sunulacak. - ESKİŞEHİR