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Türk Kızılayı, Ramazanda 8,8 Milyon Kişiye Yardım Etmeyi Hedefliyor

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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu ramazanda 1 milyar 271,5 milyon liralık yardımla yurt içinde ve dışında 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, Kızılay Lojistik Merkezi'nde 'Bu Ramazan Sensiz Olmaz' adlı ramazan kampanyasının açılışına katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu ramazanda 1 milyar 271,5 milyon liralık yardımla yurt içinde ve dışında 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Yılmaz, Kızılay Lojistik Merkezi'nde "Bu Ramazan Sensiz Olmaz" adlı ramazan kampanyasının açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Yılmaz, bu ramazan ayında önceliklerinin Gazze ve 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen iller olduğunu söyledi.

Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan geminin dün Mersin'den uğurlandığını hatırlatan Yılmaz, Gazze'ye yardımların süreceğini belirtti.

Ramazanda deprem bölgelerinde iftar ve sahur sofraları kurmak istediklerini dile getiren Yılmaz, "Biz buradayız, yanınızdayız. Tünelin ucundaki ışık göründü, parlıyor. Bugünler geçecek ve biz bu ramazanda tüm şubelerimizle, halkımızla, Türk Kızılay'ımızın tüm gönüllüleriyle birlikte deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında olacağımızın altını çizmek istiyoruz. O nedenle de bu seneki ramazan kampanyamızı Hatay'dan başlatmak istedik." dedi.

Ramazanın kendileri için özel bir dönem olduğunu ifade eden Yılmaz, her yerde, her ramazan yardım faaliyetlerini artırdıklarını vurguladı. Yılmaz, "Bu ramazan 1 milyar 271,5 milyon liralık yardımla yurt içinde, yurt dışında 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedefledik." dedi.

"Nakit yardım modelini yaygınlaştırmak istiyoruz"

Nakdi yardım çalışmalarına değinen Yılmaz, Kurumsal Ödeme Yöntemi ile ilgili bir uygulama başlattıklarını söyledi.

Nakdi yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ramazanda 617 milyon lirayı her bir aileye 2 bin lira olacak şekilde, belki 300 bin aileye ulaşacak bir model planladık. Ne yapıyoruz bu modelimizde? Bir kere ihtiyaç sahiplerini çok doğru bir şekilde belirliyoruz. Her bir ihtiyaç sahibinin sosyal incelemesi yapılıyor. Sosyal inceleme yapıldıktan sonra nakit yardım direkt TC kimlik numarasına tanımlanıyor ve bir mesajla kişiye duyuruluyor. Bu kişi sonrasında TC kimlik numarasıyla gidip 2 bin liralık nakit yardımını alabiliyor ve istediği şekilde bunu kullanıyor. Biz doğrusu bu tarz gıda kolilerimizi tabii ki devam ettireceğiz çünkü bunun bağışçılar adına da ayrı önemi var ama bir taraftan da yardımlarımızın çoğunu nakit yardım modeline getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü kişi kendisi nereye harcamak istiyorsa oraya harcasın istiyoruz ve daha insani bir yardım modeli olarak nakit yardım modelini yaygınlaştırmak istiyoruz."

Yılmaz, ramazanda kan verme oranlarının düştüğüne dikkati çekerek, iftar saatinden sonra gece geç saatlere kadar kan verme noktalarının açık olacağını, bu konuda duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Fatma Meriç Yılmaz Kızılay Güncel Haberler

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