Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar yaptı.

Vali Ekici, Türk Kızılayı binasında düzenlenen programda, Türk Kızılayın dünyanın her yerinde faaliyet sürdürdüğünü söyledi.

Türk Kızılayın her zaman mazlumların yanında olduğunu ifade eden Ekici, gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua okundu.

Okunan duaların ardından Vali Ekici ve Tür Kızılay gönüllüleri oruçlarını açtı.

Kaynak: AA / Güncel

Türk Kızılayı Birol Ekici Kızılay İnsan Hakları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Bakan Işıkhan tarih verdi! İZMİR ANKET SONUÇLARI I Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? Seçimlerde Hatay'ı kim kazanacak? Son Hatay anketi 31 Mart yerel seçimlerine ne diyor? AK Parti mi, CHP mi kazanacak? Merve Bektaş kimdir? CHP Konya Ilgın Belediye Başkan Adayı Merve Bektaş kaç yaşında, nereli? Mürsel Ayrancı kimdir? CHP Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mürsel Ayrancı kaç yaşında, nereli? Umut Akpınar kimdir? CHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Umut Akpınar kaç yaşında, nereli? Çağdaş Özgür Yakar kimdir? CHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı Çağdaş Özgür Yakar kaç yaşında, nereli? Hüseyin Karaçam kimdir? CHP Konya Derbent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karaçam kaç yaşında, nereli? Fırat Kızılkaya kimdir? CHP Konya Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı Fırat Kızılkaya kaç yaşında, nereli? Rıdvan Şenyurt kimdir? CHP Konya Beyşehir Belediye Başkan Adayı Rıdvan Şenyurt kaç yaşında, nereli? Mehmet Mutlu kimdir? CHP Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı Mehmet Mutlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Nuri Köksal kimdir? CHP Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Nuri Köksal kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Musabeyli adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kilis Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Merkez adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Hamit Polat kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title