Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar yaptı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar yaptı.

Vali Ekici, Türk Kızılayı binasında düzenlenen programda, Türk Kızılayın dünyanın her yerinde faaliyet sürdürdüğünü söyledi.

Türk Kızılayın her zaman mazlumların yanında olduğunu ifade eden Ekici, gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua okundu.

Okunan duaların ardından Vali Ekici ve Tür Kızılay gönüllüleri oruçlarını açtı.