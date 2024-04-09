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Sarıgöl'de İhtiyaç Sahibi Ailelere Ramazan Yardımı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Türk Kızılayı koordinatörü tarafından ilçede ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında 5 bin 109 adet ekmek ve pide dağıtımının yapıldığını açıkladı.

Sarıgöl Türk Kızılayı koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Ramazan ayında ilçemizde önceden belirlenen muhtaç ailelere Ramazan ayı boyunca dört iç gönüllü fırıncının verdiği ekmekleri hiç aksatmadan gönüllü ekibimiz tarafından evlerine gidilerek 5 bin 109 adet pide ve ekmek dağıttık. Ayrıca giyim ve kuşam da dağıtımından ayrı olarak doğum yapan annelere de bebek giysi yardımı yapılırken 54 aileye de evlerine ziyaret edilerek gıda kolilerini ulaştırdı. Hayırsever vatandaşlarımızı da teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Kızılayı Sarıgöl Manisa Yerel Güncel Haberler

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