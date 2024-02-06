Gümüşhane'de Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası
Gümüşhane'de, Türk Kızılay'ı tarafından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Vatandaşlar, Kızılay kan bağışı aracında bağışta bulundu. MHP İl Başkanı Mete Kaya da bağış yaparak herkesi kan bağışına davet etti.
Gümüşhane'de, Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Vatandaşlar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Caddesi'nde konuşlanan Kızılay kan bağışı aracında bağışta bulundu.
Beraberindeki bazı parti üyeleriyle birlikte bağışta bulunan MHP İl Başkanı Mete Kaya, herkesi kan bağışına davet etti.
Kan bağışının önemine işaret eden Kaya, "Geçen yıl bugün yine kan bağışımızı gerçekleştirmiştik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara ise sabır diliyorum. Daha sağlıklı bir yaşam için de herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum." dedi.