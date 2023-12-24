Havza'da Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kampanyada 63 ünite kan bağışı toplandı
Türk Kızılayı tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında Havza'da kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kevser Camisi önünde iki gün boyunca 63 ünite kan bağışı alındı. Bağışta bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikram edildi.
Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 63 ünite kan bağışı toplandı.
Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kevser Camisi önüne konuşlandırılan otobüste iki gün boyunca 63 ünite kan bağışı alındı.
Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.