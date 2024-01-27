Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan Türk Kızılayı'na Kan Bağışı
Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 129 personel, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Personelin 'Birbirimize candan bağlıyız' ve 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' sloganıyla kan bağışladığı belirtildi.
Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 129 personel, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, personelin "Birbirimize candan bağlıyız" ve " Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla kan bağışladığı belirtildi.
Açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 129 personelin kan bağışında bulunduğu kaydedildi.