Türk Kızılayı'nın "Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" sahiplerine verildi

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Törenin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yazılı mesajı okundu. Erdoğan mesajında, "Milletimizin vicdanının sesi olan Kızılay'ımızın çatısı altında buluşan gönüllülerimiz, bir buçuk asırdır dünyaya şefkat eli uzatıyor. Bu sayede ülkemiz, insani yardım alanında, en cömert ülke olma onurunu göğsünde taşıyor. Asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüşmesi, bu cömertliğin yankısıdır" dedi.

"MERHAMETİN BU TOPRAKLARDA NİCE YILLAR HÜKÜM SÜRECEĞİNE DAİR OLAN İNANCIMIN TAZELENMESİNE VESİLE OLDU"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuşmasına yakın koruma ekibinde yer alan ve üç gün önce şehit düşen polis Musa Erdem'i anarak başladı. Depremde hayatını kaybedenler için rahmet dileyen Göktaş, "Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni vesilesiyle yüreği iyilikle çarpan bu güzide toplulukla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her biri birer kahraman, iyilik timsali, insanlığın yüz akı olmuş kırmızı yeleklilerle dolu bu salon, Türkiye'nin geleceğine, insanlığın geleceğine, merhametin bu topraklarda nice yıllar hüküm süreceğine dair olan inancımın tazelenmesine vesile oldu. İyi ki varsınız. Gönüllülüğün geleneksel olarak ödüllendirilmesi inanıyorum ki toplumsal hayatımızı daha iyi hale getirecek. Sizler çocuklarımıza örneksiniz. Gelecek nesillere umutla baktığımızın örneğisiniz. Genç gönüllerde aslında bunun birer örneği" diye konuştu.

YILMAZ: SEÇERKEN ÇOK ZORLANDIK

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "60 bin gönüllümüz başından sonuna kadar bizlerin yanında oldu ve Kızılay ekiplerine destek verdi. Bu seneki ödüllerimizi afet hikayelerine ayırdık. Tabii ki binlerce hikaye var. Bu binlerce hikayenin hepsini dinlemek mümkün değildi, seçerken çok zorlandık" diye konuştu.

GÖNÜLLÜLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. "Kızılay Özel Ödülü" geçirdiği trafik kazası sonucu 19 yaşında hayatını kaybeden Kızılay gönüllüsü Nurican Gök'ün annesi Nevriye ve babası Kemal Gök'e verildi. Ödül sunulurken Kızılay Başkanı Yılmaz'a sarılan anne Nevriye Gök gözyaşı döktü. Kızılay Başkanı Yılmaz ise "Burada sizlere evlatlık yapacak binlerce Nurican var" dedi.

"Evrensel Gönüllü Ödülü", Azerbaycan'dan aracına yüklediği yardım malzemeleriyle Türkiye'ye gelen Azerbaycan vatandaşı Server Beşirli'ye verildi. "Sivil Toplumun Gönüllüsü" ödülü Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıkgöz'e, "Medya Gönüllüsü Ödülü" CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e, milli futbolcu Mehmet Topal'a "Sporun Gönüllüsü Ödülü" verildi.

İstanbul'dan Malatya'ya gönüllü olarak giden, 25 gün gece gündüz çalışan, gassallık yapan Melike Esra Çağman'a "Afetin Gönüllüsü Ödülü", kendi imkanlarıyla deprem bölgesine giden Ercan Kubaş'a "Engelleri Aşan Gönüllü Ödülü", hastanede sarsıntı esnasında çocukları kucağına alarak çıkaran Hemşire Şeyma Alakuş'a ise "İlham Veren Gönüllü Ödülü" verildi. Alakuş'un ödülü Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz tarafından verildi.

"O AN BİR GÖREVİM VARDI, VE ONU YERİNE GETİRMEM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde sözleşmeli pediatri hemşiresiyken hastalarını kurtarmak için hastane koridorlarına koşarak, tahliye ettiği hastaları bırakıp başkaları için tekrar hastaneye giren ve bu anları güvenlik kameralarına da yansıyan 26 yaşındaki Şeyma Alakuş, İlham Veren Gönüllü Ödülü'ne layık görüldü. DHA'ya konuşan Alakuş, üç ay önce istifa ederek Gaziantep'ten, Bursa'daki ailesinin yanına geldiğini belirterek "Çok onore oldum. Kendini düşünmeden birileri için iyilik yapan insanların unutulmaması çok güzel. Bir kez daha yaptığım şeyin ne kadar doğru olduğunu ve ne kadar insana ilham olmuş olduğumu anladım. Hayatımda almış olduğum en güzel ödüllerden bir tanesi. Asla unutmayacağım. Çok mutluyum" dedi.

"6 Şubat'ı unutmak istesek de unutmamamız gerektiğini çok iyi biliyorum" diyen Alakuş, İstanbul'da diğer gönüllülerle karşılaşınca kendi yapmış olduğu şeyi unuttuğunu belirtti. Alakuş, "O depremde can için aslında koştum. Benim de ailem var. Eğer onların başına bir şey gelmiş olsaydı, hiçbir şey yapmamış olsaydım kendimi çok kötü hissederdim. Benim görevimdi yine olsa yine aynı şekilde yaparım. Ekstra bir durum değildi aslında. Hastalarım zaten çocuk. Bir tane hastam vardı, ortopedi hastasıydı. Hareket edemeyeceğini biliyordum. Onların hemşiresiyim, bana ihtiyaçları vardı. İçgüdüsel aslında. İçimde her zaman insanların yardımına koşma vardır. ve ben bunu kendime huy edinmişim büyük ihtimalle. Hiç korkmadım depremin olması, ya da o an oradaki sarsıntı aklıma gelmedi. O an bir görevim vardı, ve onu yerine getirmem gerektiğini düşündüm" diye konuştu. Hemşireliği sürdürmek istediğini, daha fazla hayatlara dokunmak istediği ifade eden Şeyma Alakuş, "Bursa'dayım. Şu an çalışmıyorum, bir yere yerleşebilirsem tekrar mesleğime döneceğim" dedi.