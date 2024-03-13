Türk Kızılayı, Ramazan Kampanyasıyla Depremzedelere ve Gazze'deki Mağdurlara Yardım Edecek

Türk Kızılay, Ramazan Kampanyası'yla depremzedeler ve Gazze'deki mağdurların da aralarında bulunduğu 8,8 milyon kişiye ulaşmayı planlıyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, kampanya kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler ile Gazze'deki çatışma mağdurlarına öncelik verileceği belirtildi.

Hedeflenen 1 milyar 271,5 milyon liralık yardımla yaklaşık 8,8 milyon insana el uzatılmasının planlandığı bildirilen açıklamada, yardımlarının büyük bir kısmının nakdi olarak yapılacağı, 100 binin üzerinde gıda kolisiyle mutfaklara destek olunacağı, 345 bin kişinin de bayramlık giyim ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi.

Gazze'deki çatışma mağdurlarına Refah bölgesinde günlük 5 bin kişilik iftarlık ve sahurluk sıcak yemek ulaştıran Türk Kızılayın, ayrıca Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaşan İyilik Gemisi'nden tahliye edilen yardım malzemelerini Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırdığı kaydedildi.

Hayırseverlerin, Türk Kızılay eliyle yurt içinde 850 lira, Filistin için ise 1050 lira gıda yardımı bağışında bulunabileceği ifade edilen açıklamada, tüm operatörlerden 1877'ye "FİTRE", "FİDYE", "İFTAR" ve "SAHUR" mesajı atarak 130 liralık, 2868'e BAĞIŞ mesajı göndererek 20 liralık bağış yapabileceği aktarıldı.

Yardımda bulunmak isteyenlerin, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, tüm PTT İşlem Merkezleri, www.kizilay.org.tr'den, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Türk Kızılay şubelerinden de bağışları ulaştırılabildiği bilgisi verildi.