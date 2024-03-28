Türk Kızılayı, Irak'ta Ramazan Yardımlarına Devam Ediyor

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde bulunan Herşem Kampı'nda kalan yerinden edilmiş 250 aileye gıda yardımı gerçekleştirdi.

Irak'taki ramazan yardımlarına katılan Türk Kızılay Bursa İl Merkez Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Kızılayı ramazan ayı dolayısıyla dünyanın birçok yerinde faaliyet göstermektedir. Bir eli Filistin'de, bir eli Afrika'da, bir eli de Erbil'de." ifadelerini kullandı.

Tutanç, Türk Kızılayın Herşem Kampı'ndaki yerinden edilmiş 250 aileye yaptığı gıda yardımının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine giyim ve günde 2 bin 500 adet ekmek yardımı yaptığını da kaydetti.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkan Vekili Eray Akkaya, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, ramazan boyunca Irak'ta 5 bin aileye gıda yardımlarının devam edeceğini açıklamıştı.