Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (3) - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (3)

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (3)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

KAMYON DEVRİLDİ, TRAFİK 2 ŞERİDE DÜŞTÜ TEM yolunda İstanbul yönüne giden Mehmet K.'nin kullandığı 27 ACK 740 plakalı kamyon, kar yağışıyla kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak, Bolu Batı gişeleri mevkisinde devrildi.

İSTANBUL (DHA) - KAMYON DEVRİLDİ, TRAFİK 2 ŞERİDE DÜŞTÜ

TEM yolunda İstanbul yönüne giden Mehmet K.'nin kullandığı 27 ACK 740 plakalı kamyon, kar yağışıyla kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak, Bolu Batı gişeleri mevkisinde devrildi. Kazada sürücü Mehmet K. yaralanırken, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım, 2 şeritten kontrollü sağlandı.

YOLA SAÇILAN TEST KİTLERİNİ TOPLADILAR

Kaza sonrası firma çalışanları, kamyonda yüklü olan ve yola saçılan Covid-19 hızlı test kitlerini topladı. Çalışanlar, kaza yerinde beklerken, soğuk hava nedeniyle kamyonda bulunan paletleri yakarak ısındı.


Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (3)

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TEM Otoyolu, İstanbul, Bolu, kar, Güncel, Haber

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