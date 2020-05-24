Bolu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 102 kişiye para cezası
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Bolu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 102 kişiye para cezası

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 102 kişiye 46 bin 500 lira idari para cezası verildiğini bildirdi.

Bolu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 102 kişiye para cezası
24.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:49

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 102 kişiye 46 bin 500 lira idari para cezası verildiğini bildirdi.

Vali Ümit, şehitlik ziyareti gerçekleştirdikten sonra gazetecilere kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Herkesin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi adına bazı tedbirler alındığını anlatan Ümit, "Sağlık için alınan tedbirler çerçevesinde maalesef sokaklarımız boş. Cuma günü saat 24.00'ten itibaren başladı sokağa çıkma kısıtlaması. Dün saat 17.00'ye kadar alışverişler yapıldı. Market, manav, kasap ve benzeri yerlerden yürüyüş mesafesi olan noktalardan ihtiyaçlar karşılandı ama dün saat 17.00'den itibaren tamamen kısıtlama uygulamaya konuldu 81 vilayette. Buna yasak değil kısıtlama diyoruz çünkü istisnalar var." şeklinde konuştu.

Ümit, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Kısıtlama süresinde, hem il merkezimizde hem de ilçelerimiz ve köylerimizde hayatın idamesi için gerekli olan sağlık, güvenlik ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması için her alanda gerekli tedbirler alındı, planlamalar yapıldı ve uygulamaya konuldu. Bu süre içerisinde bu saate kadar 102 vatandaşımıza kuralları ihlal etmeleri sebebiyle idari müeyyide uygulandı. Yani ceza yazıldı. 102 vatandaşımıza 46 bin 500 lira ceza yazılmış vaziyette." ifadesini kullandı.

Sağlık için alınan tedbirlere uyulması gerektiğini dile getiren Ümit, kentin pandemiyle mücadele noktasında çok iyi durumda bulunduğunu ama riskin devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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