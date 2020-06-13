Bodrum'da kayıp domuz yavrusu aranıyor
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Bodrum'da kayıp domuz yavrusu aranıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolunu kaybeden ve yardıma ihtiyacı olduğu belirten yavru domuz bugün de hayvansever tarafından arandı.

Bodrum'da kayıp domuz yavrusu aranıyor
13.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:57

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolunu kaybeden ve yardıma ihtiyacı olduğu belirten yavru domuz bugün de hayvansever tarafından arandı. Ancak bugün de domuza rastlanmadı.

Bodrum ilçesinde yaşayan vatandaşlar, belediyeyi arayarak, son 10 gündür, Neyzen Tevfik Caddesi yakınındaki alanda, yalnız başına yavru domuz olduğu ihbarında bulundu. Belediye ekipleri, bölgede arama yaptı. Bazı vatandaşların yiyecek verdiğini ifade ettiği yavru domuz, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Belediye ekiplerinin dışında hayvanseverler ile çevreciler de bölgeyi araştırdı. Köşe bucak kontrol edilen bölgede bir türlü domuz bulunamadı. 

Yavru domuzu arayan Bodrum Hayvan Hakları gönüllüsü 40 yaşındaki Uzeyir Yıldız, daha önce birkaç kez yem verdiği hayvanı bulamadıklarını belirterek, "3- 4 gündür rastlayamadık. Belediye ekipleri de geldi. Onlar da bulamadı. Herhalde, bir yerlere gitti" dedi.


Kaynak: DHA

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