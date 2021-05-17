Bodrum'da aşka geldiler
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Bodrum'da aşka geldiler

Bodrum'da aşka geldiler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli eşi Selin İmer ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, önceki gün plajda hem eğlenceli hem de romantik anlar yaşadı.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile Bodrum'da görüntülendi. Çift, konakladıkları otelin plajında objektiflere takıldı. İkili, hem eğlendi hem de romantik anlar yaşadı.

Suyun serin olmasından dolayı denize girmekte zorlanan şarkıcının, eşini denize girmeye ikna etmeye çalıştığı görüldü. Ceceli, o esnada kendisinden kaçmaya çalışan İmer'i kucağına aldı ve eşini suya atmaya çalıştı. İkilinin şakalaştığı anlar objektiflere böyle yansıdı.Ceceli, yaptığı şakadan sonra eşinin gönlünü öperek aldı.

Bodrum'da aşka geldiler
Bodrum'da aşka geldiler

Kaynak: Snob Magazin

Bodrum'da aşka gelen Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'i öpücüklere boğdu
Bodrum'da aşka gelen Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'i öpücüklere boğdu
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