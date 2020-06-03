Bir yanı kar bir yanı bahar yaylada göçerlere soğuk engeli
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Bir yanı kar bir yanı bahar yaylada göçerlere soğuk engeli

Doğu Anadolu Bölgesi'nde her yıl yaz mevsiminde yüzlerce göçere ev sahipliği yapan Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Derecek Yaylası'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yayla hayatı henüz başlamadı.

Bir yanı kar bir yanı bahar yaylada göçerlere soğuk engeli
03.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:05

Doğu Anadolu Bölgesi'nde her yıl yaz mevsiminde yüzlerce göçere ev sahipliği yapan Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Derecek Yaylası'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yayla hayatı henüz başlamadı.

Kış mevsimlerinin çetin geçtiği Taşlıçay'a 20 kilometre uzaktaki yayla, yaz boyunca Iğdır ve Doğubayazıt ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerleri ağırlıyor.

Zengin bitki örtüsü ile akarsu kaynaklarına sahip, rakımı 2 binin üzerindeki Derecek'te, her yıl ilkbaharda karların erimesiyle başlayan göçerlerin zorlu yayla hayatı, sonbaharda havalar soğuyuncaya kadar devam ediyor.

Yazın serin olduğu yaylada hem hayvanlarını sağlıklı besleyen hem de kışlık süt ürünleri ihtiyaçlarını karşılayan göçerler, bu yıl bölgede havaların soğuk olması ve sağanak yağış nedeniyle henüz zorlu yolculuklarına başlayamadı.

Bir yanı kar bir yanı bahar

Her yıl mayısın başlarında çadırların kurulup göçer hayatın başladığı bölgede, bu sene çetin geçen kış mevsimi ve baharın geç gelmesi yayla hayatını olumsuz etkiledi.

Bir yanda yeşeren otlaklar ve çiçekler, diğer yanda ise karla kaplı arazilerin bulunduğu yayla, en sakin günlerini yaşıyor.

Bazı besiciler ise yaylaya çıkardıkları hayvanlarını günübirlik otlatıyor.

Düğün çiçekleriyle renk cümbüşü sunan yaylaya çıkan besiciler, soğuk ve yağmurla mücadele ederek hayvanlarının karnını doyurmaya çalışıyor.

"Bahar gelmiş ama hiç de bahara benzemiyor"

Besicilerden Mehmet Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışı Iğdır'da geçirdiklerini ve yazın yaylalara geldiklerini söyledi.

Bu yılın farklı yaşandığını ifade eden Artan, şöyle konuştu:

"Bu sene hava çok kötü gidiyor. Sürekli rüzgar etkili oluyor. Bu yüzden göçerler daha yaylaya çıkmadı. Biz de koyunlarımızı otlatmak için geldiğimiz yaylada kalıyoruz. Burada havalar çok soğuk geçiyor. Göçerler 20 gün ya da bir aya kadar gelir. Yaylanın her tarafı çiçeklerle dolu ve çok güzel. Geceleri dışarıda uyuyoruz ve havalar aşırı soğuk. Bahar gelmiş ama hiç de bahara benzemiyor. Dağlardaki karların hepsi daha erimedi. Her yıl bu zamanlar göçerler buradaydı ve her taraf çadırlarla doluydu. Bu sene daha kimse gelmedi."

Kaynak: AA

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