Berberde 'kişiye özel ustura' uygulaması EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, berber Asilcan İrcan (24), normalleşme sürecinde jiletle sakal tıraşının serbest bırakılmasının ardından, dükkanına yaptırdığı dolapta yaklaşık 50 müşterisi için ayrı ayrı muhafaza ettiği usturalarla kişiye özel hizmet veriyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, berber Asilcan İrcan (24), normalleşme sürecinde jiletle sakal tıraşının serbest bırakılmasının ardından, dükkanına yaptırdığı dolapta yaklaşık 50 müşterisi için ayrı ayrı muhafaza ettiği usturalarla kişiye özel hizmet veriyor.

Keşan'da, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde berber dükkanı işleten Asilcan İrcan, jiletle sakal tıraşı yapma hizmeti yasağının kaldırılmasıyla, kişiye özel ustura dolabı hazırladı. İlçede 5 yıldır berberlik yapan İrcan, usturaları, müşteri isimleri karşılığı tek tek numaralandırarak, hijyen adına kişiye özel hizmet vermeye başladığını söyledi.

'MÜŞTERİLERİN TALEBİ ÜZERİNE HAZIRLADIM'Asilcan İrcan, müşterilerinin uygulamadan çok memnun olduğunu ve bu hizmetle ilgili olumlu dönüşler aldığını belirterek, " Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süre kapalı kaldık. Açıldıktan sonra da usturayla sakal tıraşı yasağı vardı. Bu yasak kısa süre önce kalktı. Bu zaman zarfında ben de müşterilerin talebi üzerine kişiye özel usturaların yer aldığı bir dolap hazırladım. Şu an 50 tane usturamız var. Hepsinin numarası ve isminin karşılığı var. Numarasını söyleyen müşterimizin tıraşını yine koronavirüs tedbirleri kapsamında tek kullanımlık havluyla ve maske takarak usturasıyla yapılıyor. Gelen müşterilerimizin ateşini ölçüyoruz. Her tıraştan sonra temizlik ve sterilizasyon yapıyoruz. Randevu ile yığılmayı önlüyoruz. Bu sistemi herkese tavsiye ederim" dedi.İrcan, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların bayram tıraşlarını erken olmaları ya da randevu alarak yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TIRAŞ OLUYORUZ'

İsmine özel numaralandırılmış usturayla tıraş olan Mümin Ayyıldız da, hizmetten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Gerçekten örnek bir hizmet. Gönül rahatlığıyla tıraş oluyoruz. Şehirde bu şekilde hizmet veren tek berber" diye konuştu.

Kaynak: DHA