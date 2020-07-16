Başkent'e bir günde iki acı haber Van'da keşif için havalanan uçağın görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Keskin'in Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evine acı haber ulaştı.

Van'da keşif için havalanan uçağın görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Keskin'in Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evine acı haber ulaştı.

Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu 2'si pilot 7 emniyet personeli şehit olmuştu. Uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in (32) Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan ailesine de acı haber verildi. Şehadet haberini alan polis memurunun annesi ve eşi gözyaşı dökerken, şehidin Van'da düzenlenecek cenaze namazına katılmak üzere Ankara'dan ayrıldı.

Babasını kısa bir süre önce kaybeden Mustafa Keskin'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin evi ve mahallesine Türk bayrakları asılırken, Keçiören Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit polis memuru Mustafa Keskin'in cenazesi yarın Ankara'da defnedilecek. Uçağın dağa çarpması sonucu şehit olan pilot polis Samet Üstüner'in ailesinin de Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşadığı öğrenilmişti.

2 pilot, 2 komiser yardımcısı, 2 polis memuru ve 1 uçuş teknisyeni polis memurunun şehit düştüğü kaza ile ilgili çalışmalar sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA