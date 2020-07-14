Başkan Tosun: "Türk Milleti devletiyle bir olup darbecilere geçit vermedi"
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Başkan Tosun: "Türk Milleti devletiyle bir olup darbecilere geçit vermedi"

MÜSİAD Kütahya Başkanı İsmail Tosun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk Milletinin devletiyle bir olup darbecilere geçit vermediğini belirtti.

Başkan Tosun:
14.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:02

MÜSİAD Kütahya Başkanı İsmail Tosun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk Milletinin devletiyle bir olup darbecilere geçit vermediğini belirtti.

İsmail Tosun açıklamasında,"4 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedilen 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni, aradan geçen zamana rağmen hala ilk tank sesinin duyulduğu andaki kadar güçlü bir öfkeyle kınıyoruz. Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu demokrasi katline, tüm dünyaya ders olacak nitelikteki cevabı, en mert ve yiğit şekliyle Türk Milleti vermiş, demokrasisine, vatanına ve devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergilemiştir. 15 Temmuz gecesinde; genciyle, yaşlısıyla, kadın ve erkeğiyle kendi hayatını hiçe sayarak, vatan savunmasını her şeyin önüne koyup sokaklara çıkan aziz milletimiz, darbecilere geçit vermemiştir. FETÖ'nün hain emellerini boşa çıkaran bu azim, kararlılık ve vatan sevdası, bir daha böyle bir kalkışmaya bu topraklarda cesaret edilemeyeceğinin de en büyük teminatıdır. Türk halkının ortaya koyduğu güçlü demokrasi mücadelesi, dillendirilmese dahi, biliyoruz ki tüm dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir beraberlik örneği olarak tarihin sayfalarına işlenmiştir. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımından uzak bir kenetlenme örneğini yüz yıllardır bu topraklarda sergileyen milletimiz, bu hazin, hain kalkışmayla birlikte; ülkemize yöneltilen saldırılara karşı "vatan savunmasını" esas alarak birlikte karşı koymanın gücünü bir kez daha ispat etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere devletin çeşitli kademelerinde kümelenen FETÖ mensupları, devletimizin titizlikle yürüttüğü operasyonlar neticesinde tasfiye edilmiştir. Devletimizin bu alandaki mücadelesinin, ilk günden itibaren hiçbir şekilde sekteye uğramadan kararlılıkla sürdüğüne tanıklık ediyoruz" dedi.

"Vatan savunması sözde hamaset ile yapılmaz"

Başkan Tosun," 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin üzerinden henüz saatler geçmişken, tavrını, hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde açıkça ortaya koyan derneğimiz, devletinin ve milletinin yanında olduğunu açıklamıştır. Yine çok kısa zaman içinde, bu hain kalkışmaya karşı verilen örnek mücadeleyi, yanlış bilinenleri, FETÖ eliyle çarpıtılan doğruları, Türkiye içinde 89 şubesinin yanında 95 ülkedeki 225 şube ve temsilcilik yaygınlığını ve gücünü ortaya koyarak tüm dünyaya aktarmak ve kamuoyuna anlatmak için, hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan var gücüyle çalışmıştır. Çünkü biz biliyoruz ki vatan, bahanelerle savunulmaz. Demokrasinin, bir ülkenin can damarı olduğu bilincinden hareketle, geçmişte olduğu gibi bugün de her koşulda demokrasi mücadelesinin içinde yer alıyoruz. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlığıyla kurulan ülkemizin, demokrasi ve halk düşmanı terör örgütleri tarafından tehdit altında tutulmasına, dış mihraklar tarafından hain planlara dahil edilmesine hiçbir zaman izin vermedik, vermeyeceğiz. Üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen, acıları kalbimizde taze duran ve hiçbir zaman unutmayacağımız gibi, unutulmasına da müsaade etmeyeceğimiz 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin yazmış olduğu destanın yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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