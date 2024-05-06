Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri trafik bilgilendirmesi yaptı
Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri, alışveriş merkezlerinde vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çerçevesinde Kırklareli'nde alışveriş merkezlerinde stant açtı. Ekipler stantta kullandıkları araçları tanıtarak, trafik kuralları hakkında bilgi verdikleri vatandaşlara broşür dağıttı.
Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri, alışveriş merkezlerinde vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çerçevesinde Kırklareli'nde alışveriş merkezlerinde stant açtı. Ekipler stantta kullandıkları araçları tanıtarak, trafik kuralları hakkında bilgi verdikleri vatandaşlara broşür dağıttı. - KIRKLARELİ