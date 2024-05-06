Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez dileği ne zaman yapılır?

Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte kutlandığı merak ediliyor. 2024 Mayıs'ının yaklaşmasıyla birlikte Hıdırellez'e olan ilgi artıyor. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar gibi çeşitli bölgelerde kutlanan bu mevsimsel bayram, Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinir. Hıdırellez ritüelleri nedir 2024? Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez dileği nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Miladi takvime göre, 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri olarak adlandırılırken, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri olarak bilinir ve kış mevsimini temsil eder. 2024 yılında Hıdırellez Bayramı, 5 ile 6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hıdırellezde 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NASIL YAPILIR?

5 Mayıs akşamı, ezan okunduğu zaman gül ağacında dilek dileme vaktidir. Gül dallarına paralar asılır. Eskiden, paralar kese içine dikilir ve gül dibine gömülürmüş, ya da açık cüzdan bırakılırmış. Dilekler kağıda yazılıp asılabilir ya da gül ağacının altına çizilebilir. Bu işlemi küçük taşlarla veya toprakla da gerçekleştirebilirsiniz.

Hıdırellez akşamı asılan paralar ve dilekler, 6 Mayıs sabahı erken saatlerde geri toplanır. Paralar cüzdana konulur ve o yıl boyunca harcanmaz. Hıdırellez parası, o yıl boyunca kişiye darlık ve parasızlık yaşatmaz.

Hıdırellez'de yapılması gerekenler bununla sınırlı değildir. Anadolu'da, Hıdırellez akşamı evdeki her kişi için yedi fasulye veya yedi nohut ekilir. Bu fasulye veya nohutların, kişilerin başına gelebilecek kötülükleri çekmesi dilek edilir.

Gül ağacında dilek tutarken, yapmanız gerekenlere ek olarak bir de dua etmeniz önemlidir. Hıdırellez dilek duası, dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.