Gaziantep'te Ani Sağanak Yağış Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı
Gaziantep kent merkezinde öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için koşarken, bazıları ise ağaçların altına sığındı.
Gaziantep'te öğleden sonra başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Ani yağışa yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için koşarak yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise ağaçların altına girerek yağışın durmasını bekledi.
Gaziantep kent merkezinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle ıslanmak istemeyen vatandaşlar sığınacak yer aradı. - GAZİANTEP