Bakan Koca: "Aşıyı elde etmek ve temin etmek için yoğun bir çaba içindeyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıyı elde etmek ve temin etmek için yoğun bir çaba içinde olduğumuzu bütün vatandaşımız bilsin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıyı elde etmek ve temin etmek için yoğun bir çaba içinde olduğumuzu bütün vatandaşımız bilsin. Emin olun parasına da bakmıyoruz. Şu elimdeki kağıt, Ateş Hocanın da altında imzası olan hazırlanan kimlere öncelikli aşı yapılması gerektiğinin tespiti, buna göre işlendi. Skorla değil buna göre işlendi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'da toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 19.00 itibariyle sona erdi. Toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Bakan Koca, alınan kararları açıklayarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ortalama vaka sayısının yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu aktararak, "Her geçen gün ağır hasta sayımızın da arttığını her gün verilen bilgilerden biliyoruz. İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Son dönem 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çam Sakura Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi devreye girdi. Şu dönemde bu anlamda bir sorun olmadığını söyleyebilirim. İstanbul'da toplam yatak sayımız 48 bine yakın. Yoğun bakım yatak sayısı 9 bine yakın. İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66 bu erişkin yoğun bakım yatakları için söylediğim. Solunum cihazları için yüzde 33, sadece Covidli hastaların doluluk oranından bahsetmiyorum. Diğer hastaların da buradaki sayıya dahil olduğunu şu an ağır hastamızın, yüzde 29-30'lar civarında. Bu çerçeveden baktığımız zaman 500-550 ağır hastadan bahsediyoruz. Halbuki 9 bine yakın yoğun bakım hastamız var. Yani 3,'te 1 boş. Hem üniversitesi hastanelerimiz, özel sektörle görüşmeler yaptık. Bundan sonraki süreçte özel sektör, pandemi hastanesi şeklinde değil, Covidli hastaya ayrı bir birimde bakmak şeklinde bir yaklaşım oldu. İstanbul'da bu sorunun olmadığını, ama olmayacağı anlamına gelmez. O nedenle biz hassasiyeti özellikle anlatmaya vatandaşımızın kurallara uyumunu bu dönemde fazlasıyla istiyoruz. Salgın sadece Sağlık Bakanlığımızın sorunu değil. Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere yakın bakanlıklarla yakın iş birliği içindeyiz. Birlikte toplu anlayışı içinde olursak başarılı olabiliriz. Kamu kurumları devlet olarak üzerimize düşeni yaptığımız ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın da bu anlamda altını çok çizerek söylüyoruz. Çok tekrar olduğunu biliyoruz. Maske, mesafe, temizlik noktasında hassasiyet göstermemiz ve mümkün mertebe misafir almadan teması azaltan bir yaklaşım içinde olmayı istiyoruz." açıklamasında bulundu.

"SİYASET ZEMİNİNE ÇEKİLMEMESİ NOKTASINDA BİR KARARLILIK İÇİNDE OLACAĞIMIZI İFADE ETMEK İSTİYORUM"

"Öncelikle bu toplantı bir pandemi toplantısı değildi. Bu toplantı bir İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı da değil. Bu toplantı sağlık teşkilatımızla ilçe sağlık müdürlerimiz ve başhekimlerimizin katıldığı İstanbul'un durumun değerlendirmek hastane kapasitesi değerlendirmek ve filyasyon durumunu değerlendirme toplantısıydı." diyen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Pandemi toplantısı değildi. Bu toplantı da ayrıca 5 gün şu an 7 gün oldu. Bu bir hafta boyunca İstanbul'da olmam nedeniyle devamında yerel yöneticiler dahil olmak üzere STK olmak üzere üniversiteler ve özel sektör olmak üzere bir takım toplantıları yapmak üzere planlar yapıldı. İstanbul'da ilçe belediye başkanlarıyla görüşülüp büyükşehir belediye başkanıyla görüşmeme durumu olabilir mi? Pazartesi günü de ilçe belediyelerimizle görüşme yapıldı. Büyükşehir belediye başkanımız bildiğiniz gibi bir rahatsızlığı oldu. Ben buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu günde yer yer kendim arıyorum. Arkadaşlarımızla yakın takipteler genel durumunun iyi olduğunun ateş durumunun olmadığını bu günde ifade etmiş oldular. Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesin siyasilere bir şeyler kazandıracağına inanmıyorum. Siyaset zeminine çekilmemesi için burada mücadele edeceğimizden emin olun. Siyaset zeminine çekilmemesi noktasında bir kararlılık içinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu arada iletişim kanallarımızın da açık olduğunu çok rahat görüşüldüğünü söylemek istiyorum."

"İSTANBUL ŞU AN ANKARA'NIN 5 KATI. ANKARA BU TEDBİRLERLE GERİLEDİ"

Tedbirlere uyumun artmasıyla başarılı olunacağını belirten Bakan Koca, "83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1,5 ay önce Antep'te yükselmişti, Batman'da yükselmişti, benzer tedbirleri alarak biz sonuçları aldık. Ankara da İstanbul'un iki katıydı. İstanbul şu an Ankara'nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle geriledi. Ankara'da sokağa çıkma yasağı gibi uygulamak yapılmadan bu sonuçlar alındı. Burada 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında hassasiyet gösterir ve üzerimize düşeni yaparsak biz bundan başarıyla çıkarız." diye konuştu.

"İLK 4 SAAT DEĞİL, 20 SAAT BOYUNCA HES KODUNA İŞLEMİŞ OLACAĞIZ VE RİSKLİ OLACAK"

Test olan kişilerin sonucu bekleme aşamasıyla ilgili konuşan Bakan Koca, "O dönem eğer ne kadar uzarsa bulaştırıcılığı söz konusu olduğu için bu bulaştırıcılığı azaltmak için ilk 4 saat değil, 20 saat boyunca HES koduna işlemiş olacağız ve riskli olacak. O kişinin HES koduyla girdiği yerlere girilmemiş olacak. O kişinin seyahat dahil olmak üzere bir çok açıdan riskli görülene kadar şüpheli olacak. 4 saatten sonra 20 saat boyunca kısıtlanmış olacak. Bizde sonucu verme çabası içinde olmuş olacak. Sonucu zaten e nabızdan çok rahatlıkla görebiliyor. O açıdan bir sorunumuz yok" şeklinde konuştu.

"GRİP AŞISINI 3 MİLYONUN ÜZERİNDE TEMİN ETME ÇABASI İÇİNDEYİZ"

"Grip aşısı konusu son dönem işlenen konu oldu" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Koca, "Grip aşısı bildiğiniz gibi bir sonraki yılın aşısı bir yıl önceden sipariş edilir. Dünyada aşı arzı yüzde 20 oranında arttı. Yani herkesin aşı yaptırma imkanı zaten mümkün olamaz. Çünkü dünyada artış yüzde 20'yi geçmedi. Bizde 1 milyon 350 bin geçen yıldan biraz daha fazla olmak üzere sipariş etmiştik. Bazı ülkelerin daha yüksek dozda aşı temin ettiğini söylenir. Almanya 26 milyon, geçen yıl temin ettirdiği aşı 21 milyon. Yüzde 30'u geçmiyor. İngiltere 30 milyon bu yıl temin etti. Geçen yıl İngiltere'nin temin ettiği aşı 25 milyon. Dolayısıyla biz geçen yıllarda eczanelerden ücretli grip aşısı temin etme mikanı olmasına rağmen tüketilen aşımız 1 milyon üzerindeydi. 5 -10 milyon değildi. Buna rağmen biz 2.2 milyon şimdi temin ettik. Şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içindeyiz. Geçen yılın 2-2,5 katı kadar artışı sağlama çabası içinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Diğer ülkeler en fazla 30 oldu" diye konuştu.

"RUHSATLI OLAN AŞIYI HERKES GETİREBİLİR, RUHSATI OLMAYAN AŞIYI HALK SAĞLIĞI ALIR"

Aşı konusunda net ifadeler kullanan Bakan Koca, "Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi. Bunu net söylüyorum. Bu aşıyla ilgili ilgili firmalarla görüşüldü ama ortada bir aşı yoktu. O aşıyı almak için çok çaba sarf ettik. Daha detaylı söyleyeceğim var söylemek istemiyorum. Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir, ruhsatı olmayan aşıyı halk sağlığı alır. Ortada olmayan firmada var şimdi yok denilerek bir aşıyı pazarlamasınlar. Bunun altını çiziyorum. Aşıyı elde etmek ve temin etmek için yoğun bir çaba içinde olduğumuzu bütün vatandaşımız bilsin. Emin olun parasına da bakmıyoruz. Şu elimdeki kağıt, Ateş Hocanın da altında imzası olan hazırlanan kimlere öncelikli aşı yapılması gerektiğinin tespiti, buna göre işlendi. Skorla değil buna göre işlendi. Buna ilave olarak diyaliz uygulaması olan vatandaşımız dahil olmak üzere listeye ilaveler yapıldı. Önümüzdeki hafta muhtemelen kasım ayının ilk haftası için 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımız müjdelemek istiyorum." dedi.

"SARIYER YÜZDE 120, BAKIRKÖY YÜZDE 104, BEYLİKDÜZÜ 104"

İstanbul'da özellikle son bir hafta içinde vaka artış oranının yüzde 62 olduğunu aktaran Bakan Koca, "Birkaç ilçeyi söyleyelim. Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Beylikdüzü 104, Tuzla, Sancaktepe, Beykoz şeklinde gidiyor. İlçelerde yüzde 29'a kadar, yüzde 123 arası özellikle son bir haftalık artış hızından bahsediyorum. İstanbul'un toplamı yüzde 62 şeklinde oldu. Türkiye'deki hasta sayısı yüzde 40'a yakını İstanbul'da olduğunu söylemek istiyorum. 2 bin 305 hasta sayısı, ağır hasta sayısı yüzde 30 civarında. İstanbul'da son bir haftada niye bu kadar artış oldu? İstanbul'un konuşmamda da belirttim dünyanın 14. nüfus yoğunluğu olan kenti. 16,5 milyon ilave gelenlerle birlikte 20 milyon kentten bahsediyoruz. Dünyada benzer yaklaşımlar var. Mutasyon bulaştırıcılığın artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15 dakikada bulaşan virüs artık daha kısa sürede bulaşabilir özellik söz konusu. Bir araya oturma bir kafe restoran maskenin kısa süreli devre dışı kalması bulaştırıcılığı sağlayan bir sebep oluyor. İstanbul için söylemiyorum, burada daha fazla ama bulaştırıcılığı daha çok arttı. Bizim maskeye ve mesafeye el hijyenine dikkat etmeyi söylüyoruz ama kalabalık ortamlardan mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Bir araya gelmelerin 6-8 kişiden fazla olmamasına dikkat ediyor olmalıyız. Kalabalıkların ciddi risk olduğunu biliyoruz. Bu bulaştırıcılık eskiye göre daha fazla oldu. HES uygulamasını yaygınlaştırmak istiyoruz. Hem yurtdışı uçuşlar dahil olmak üzere, yurtiçi seyahatlerde HES uygulaması zorunluğunu getirdik. Her geçen gün yaygın hale getirme çabası içinde olmuş olacağız. Bu dönemde bizim İstanbul'un şartları gereği, vatandaşımızın tedbirlere hassasiyetle uymasını bekliyoruz. Hareketi 3'te 1' indirin diye ifade etmiştim, bizimde azaltmamız gerekiyor." diye konuştu.

"OKULLARLA İLGİLİ ŞU AN CİDDİ BİR ARTIŞIN OLMADIĞINI BİLİYORUZ."

"Okullarla ilgili şu an ciddi bir artışın olmadığını biliyoruz." diyen Bakan Koca, "Toplumun genelinden farklı bir artış oranın olmadığını söyleyebiliriz. Bu önümüzdeki günler saygın seyriyle birlikte diğer sınıfların geçişi olması konuşulmuştu. Kademeli geçişin olup olmayacağını salgının kaderi belirleyecek. İstanbul'da yeni dönemde kademelendirmenin bilim kurulunun önerisi olmadığını söyleyebilirim. Açılan sınıflarla ilgili ortalamadan farklı olmadığını söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalar doğrusu bilim kurulunun kademelendirmeyi devam ettirme konusunda bir yaklaşımı yok." dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı