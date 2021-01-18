Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (2)
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Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (2)

18.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:03
Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (2)

IRAKLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜBakan Akar, Irak ziyareti kapsamında ilk olarak Irak Savunma Bakanlığı'na geçti.

IRAKLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Akar, Irak ziyareti kapsamında ilk olarak Irak Savunma Bakanlığı'na geçti. Bakan Akar, burada askeri törenle karşılandı. Bakan Akar ile Irak Savunma Bakanı El Cuburi, önce baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

Türkiye ve Irak arasında kardeşlikten öte akrabalık bağlarının olduğunu belirten Akar, bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları söyledi: "Bölgemizdeki zorlukları birlikte yenebiliriz. Her açıdan dünyanın en güzel coğrafyası olan Ortadoğu coğrafyasını, bölgemizi barış ve güvenliğin merkezi haline getirebiliriz.  Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, esenliğine ve refahına saygılıyız. Irak'ın siyasi birliği bizim için esastır. Her zaman samimiyetle ifade ettiğimiz gibi bizim tek amacımız halkımızın güvenliği, sınırlarımızı korumak, sınırlarımız dahilinde barış ve refah içinde yaşamak, hak ve menfaatlerimizi savunmaktır. Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yoktur."

Irak'ın kuzeyindeki terör varlığının iki ülke için de önemli bir tehdit olduğunu vurgulayan Akar, "Terör örgütü PKK ile mücadelede iş birliği ve koordinasyon çok önemli rol oynamaktadır. Irak ile her türlü iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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