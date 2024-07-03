Putin ve Aliyev, Kazakistan'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Astana'da bulunan Putin ve Aliyev'in görüştüğü bildirildi.

Putin, Azerbaycan'la Rusya arasındaki etkileşimin ölçeğinin çok büyük olduğunu, dolayısıyla Aliyev'le her ay buluşsalar bile konuşacak çok konularının olduğunu belirtti.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu yönde geliştiğine dikkati çeken Putin, ticaret hacminin 4,5 milyar dolar olduğunu ve 2024'ün ilk yarısında yüzde 13'lük bir büyüme kaydedildiğini bildirdi.

Putin, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridorunun Azerbaycan'la altyapı alanındaki planlarının başında geldiğini, enerji ve sanayi dahil diğer alanlarda da işbirliği fırsatları bulunduğunu kaydetti.

Bölgesel konuların da konuşulduğu görüşmede Putin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ve barış gündeminin ilerletilmesine her zaman destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Aliyev, hem 2023'te hem de 2024'te Azerbaycan ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artmasının iki ülke ekonomilerinin aktif etkileşim içerisinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının artmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Aliyev, Azerbaycan'ın Rusya'ya ihracatının yüzde 70'inden fazlasında, Rusya'nın Azerbaycan'a ihracatının yaklaşık yüzde 50'sinde ulusal para birimlerinin kullanıldığını bildirdi.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru hususunda olumlu ilerlemelerin kaydedildiğini söyleyen Aliyev, "Azerbaycan topraklarında koridorun altyapısını genişletmeye kararlıyız. Koridor her ne kadar fiziksel olarak mevcut olsa da ortaklarımızın ve komşularımızın bu projenin maksimum kullanımına ilişkin niyetleriyle örtüşmüyor." dedi.

Aliyev'in Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine ilişkin bilgi verdiği görüşmede liderler, ulaştırma, gemi yapımı, ilaç imalatı alanlarında işbirliklerini ve Rusya otomotiv şirketlerinin Azerbaycan'da üretim yapmasının sağlanması gibi konuları da müzakere etti.