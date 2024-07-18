Üye Girişi
Haberler

ULAK Haberleşme, Azerbaycan'da iş birlikleri için firmalarla buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAK Haberleşme, Türkiye Ticaret Heyeti eşliğinde Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (HIB) organizasyonunda Azerbaycan'ın önde gelen firmaları ile bir araya geldi. İki ülkenin firmalarının bir araya geldiği B2B görüşmelerde yutdışı pazar faaliyetleri değerlendirilerek oluşabilecek iş birlikleri konusunda önemli adımlar atıldı.

ULAK Haberleşme, Türkiye Ticaret Heyeti eşliğinde Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (HIB) organizasyonunda olası iş birlikleri için Azerbaycan'ın önde gelen firmaları ile bir araya geldi.

Azerbaycan'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği ziyareti ile başlayan programda, Ticaret Baş Müşaviri Sayın Ahmet Erdal ile heyet olarak görüşmeler gerçekleştirildi. Heyet ardından IDDA (Innovation and Digital Development Agency) ziyaret edilerek Azerbaycan'ın ülkede faaliyet gösterecek şirketlere yönelik teşvikleriyle ilgili bilgilendirme konuşmalarına katılım sağladı. Programın ikinci gününde Azerbaycan'ın önde gelen şirketlerinin gerçekleştirdiği sunumlar sonrasında olası iş birliği imkanlarına değinildi.

Türkiye heyetinden birçok yerli firmanın iştirak ettiği görüşmeye, ULAK Haberleşme Satış ve Pazarlama Direktörü Aydın Zaim ve Ürün Yönetimi Müdürü Mehmet Sevinç katılım sağlayarak, ULAK'ın geliştirdiği yerli ve milli çözümleri katılımcılara aktardı. İki ülkenin firmalarının bir araya geldiği B2B görüşmelerde yutdışı pazar faaliyetleri değerlendirilerek oluşabilecek iş birlikleri konusunda önemli adımlar atıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Azerbaycan Türkiye Ulaşım Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

 Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

 Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title