Azerbaycan ve Türkiye'nin Dostluğunu Anlatan 'Zafer Müjdesi' Sergisi Açıldı

Azerbaycan ve Türkiye'nin tarihine, kültürüne ve dostluğuna ithafen hazırlanan "Zafer Müjdesi" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) açıldı.

Akm'den yapılan açıklamaya göre, ressam Eldeniz Babayev'in hazırladığı sergi, 5 Temmuz'a kadar AKM Galeri'de görülebilecek.

Sergide Eldeniz Babayev'in sanatının farklı dönemlerini yansıtan 70'e yakın boya ve grafik eseri sergileniyor.

Portre, natürmort, günlük hayat ve tarihi konuları işleyen eserler arasında, Azerbaycan'ın Zafer Savaşı'nda kazandığı başarılar ve Azerbaycan-Türkiye dostluğunu anlatan çalışmalar bulunuyor.

Ayrıca halkın günlük yaşantısını, örf ve adetlerini tanıtan resimler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergide, Atatürk ve Haydar Aliyev'in yanı sıra Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasında önemli rol oynamış Türk ve Azerbaycanlı paşaların portreleri de yer alıyor.

Sergiye dair detaylı bilgi, "www.akmistanbul.gov.tr" adresinden edinilebilir.