Çin-Azerbaycan İlişkileri Stratejik Ortaklık Seviyesine Yükseltildi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede, Çin-Azerbaycan ikili ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini duyurdu.
ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin- Azerbaycan ikili ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini duyurdu.
Xi, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde yaptı.