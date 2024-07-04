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Çin-Azerbaycan İlişkileri Stratejik Ortaklık Seviyesine Yükseltildi

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede, Çin-Azerbaycan ikili ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin- Azerbaycan ikili ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Xi, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

İlham Aliyev Xi Jinping Azerbaycan Dünya Güncel Haberler

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