Şehidin vasiyetini Azerbaycanlı hayırsever aile yerine getirdi

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un, şehit olmadan 3 gün önce dile getirdiği vasiyetini Kahramanmaraş'ta yaşayan Azerbaycanlı hayırsever aile yerine getirdi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düşmüştü. Horuz'un şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen görüntülerinde, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dediği görüntülere Kahramanmaraş'ta yaşayan Azerbaycanlı hayırsever aile kayıtsız kalmadı.

Şehidin son isteğini yerine getiren aile, Orta Afrika ülkesi Kamerun'un Asiyeba köyünde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz adına su kuyusu açtırdı ve kuyuya şehidin adı verildi. Bugün şehit ailesinin yanına giden Azerbaycanlı hayırsever Tural Şahbazlı, kuyunun açılış görüntülerini şehidin babasına ve ağabeyine izletti. Şehit babasının görüntüleri izlerken duygulandığı görüldü.

"Allah onların hayırlarını inşallah kabul eder"

Şehit oğlunun vasiyetinin yerine getirilmesinden dolayı hem gururlu hem de mutlu olan baba Kalender Horoz, "Oğlumun vasiyetini yerine getiren bütün Müslüman din kardeşlerimden Allah razı olsun. Dünyanın neresinde Müslüman din kardeşim varsa, onun vasiyetini yerine getirdilerse Allah razı olsun. Allah'ım o çocukları susuz bırakmasın, vatansız bırakmasın. Allah onların hayırlarını inşallah kabul eder. Oğlumun vasiyetini yerine getirdikleri için herkese teşekkür ederim" dedi.

"Son nefesinde vasiyeti ile milyonlara umut oldu"

Şehidin adına Kamerun'da su kuyusu açtıran Tural Şahbazlı ise, "Mehmet Ali komutanımızın şehit olduğu gün Azerbaycan'daydım ve o videoyu Azerbaycan'dayken izledim. Daha önceden Afrika'nın Kamerun bölgesinde babamın adına başlatmış olduğumuz bir su kuyusu çalışmamız vardı. Ama komutanımızın o videosunu izledikten sonra babamdan izin istedim, sağ olsun su kuyusuna bugün itibarıyla şehidimizin ismini verdik, açılışını yaptık. Dün gece Kahramanmaraş'a dönüş yaptım, bugün de babamızın elini öpmeye, abimin yanına geldim. Son nefesinde vasiyeti ile milyonlara umut oldu Mehmet Ali komutanımız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ