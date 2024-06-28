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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: 2030'da AB üyeliği için en hazır ülke olacağız

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 2030 yılına kadar Avrupa Birliği üyeliği için en hazır ülke olacaklarını ve Abhazya ve Güney Osetya bölgeleriyle birlikte AB üyesi olmak istediklerini söyledi. Kobakhidze ayrıca Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesi ve Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile ilişkilerin güçlendirilmesine de değindi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 2030 yılı için diğer aday ülkelere göre Gürcistan'ın Avrupa Birliğine (AB) tam üye olması yönünde en hazır ülke olacağını ve Abhazya ile Güney Osetya bölgelerindeki halklarla AB üyesi olmak istediklerini söyledi.

Başbakan Kobakhidze başkent Tiflis'te parlamentoda yaptığı yıllık konuşmada ülkesinin iç ve dış politikasını değerlendirdi.

Gürcistan'ın AB ve NATO ile devam eden entegrasyon sürecine değinen Kobakhidze, bu yönde yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

AB üyesi olmak isteyen diğer ülkelere göre Gürcistan'ın, AB'ye katılım konusunda daha hazır olduğunu savunan Kobakhidze, şunları kaydetti:

" Gürcistan, 2030 yılına kadar aday ülkeler arasında Avrupa Birliğine tam üye olmaya en hazır ülke olacak. Elbette NATO ile aktif işbirliğimizi sürdüreceğiz."

Ülkesinin toprak bütünlüğüyle ilgili sorunları yaşadığını hatırlatan Kobakhidze, Abhazya ve Güney Osetya bölgelerindeki halka birlik çağrısı yaparak şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki dört yıl Gürcistan'ın kalkınmasında bir dönüm noktası olacak. İki temel ulusal görevimiz var. Bunlar, ülkemizdeki yoksulluğun üstesinden nihayet gelmek ve ülkemizi bir bütün haline (toprak bütünlüğünün sağlaması) getirmek. Her iki hayalin de gerçekleştirilebilir olduğunu çok cesurca söyleyebiliriz. Asıl mesele ulusal çıkarların korunmasıdır ve inanıyorum ki 2030 yılına kadar Abhaz ve (Güney) Osetyalı kardeşlerimizle birlikte birleşik bir Gürcistan'da yaşayacağız, birlikte Avrupa Birliğine gireceğiz, birlikte Avrupa Birliğinin tam üyesi olacağız."

Rusya ile ilişkiler ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü

Kobakhidze Rusya ile yaşanan sorunlara da değinerek, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarını çözmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın tanıdığı sözde Abhazya ve Güney Osetya devletlerinin uluslararası arenada tanınmaması için başarılı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kobakhidze, "Dış politikamızın temel önceliklerinden biri elbette Rusya- Gürcistan anlaşmazlığının çözümü, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün barışçıl bir şekilde yeniden tesis edilmesi olmaya devam ediyor. Başarılı bir tanınmama politikası izlemeye devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'la ilişkilerin güçlendirilmesi

Kobakhidze, sınır komşusu ve stratejik ortak ülkeleri Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Şubat ayında başbakan olarak göreve başlamasından kısa bir süre sonra Ankara, Bakü ve Erivan'ı ziyaret ederek Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'la işbirliğinin daha da ileriye taşınması yönünde görüşmeler yaptığını kaydeden Kobakhidze, "Elbette bu üç ülkeyle bizi bağlayan geleneksel dostluk ve işbirliğinin daha da derinleşmesi için gelecekte de azami çaba gösterilecektir." dedi.

"ABD ilişkilerinin yeniden başlatılmasına katkı sağlamak istiyoruz"

Kobakhidze, Gürcistan olarak ABD ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

Başbakan Kobakhidze, 2020'den bu yana iki ülke arasında yaşanan bazı gelişmelerden sonra ABD ile ilişkilerin "yeniden başlatılması" gerektiğini ve Gürcistan hükümeti olarak buna katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Kobakhidze, "(ABD ile) Karşılıklı adımların atılacağını çok umuyoruz. Elbette Gürcistan-ABD ilişkilerinin gelişmesi ve derinleşmesi ülkemiz açısından stratejik önem taşıyor." dedi.

"Ortalama yüzde 9,7'lik bir ekonomik büyüme yakaladık"

Öte yandan hükümet olarak Gürcistan ekonomisinin büyümesi için etkili adımlar attıklarını aktaran Kobakhidze, "Bu üç yıldaki gerçek ekonomik büyüme yüzde 30'un üzerindeydi. Yani ortalama yıllık ekonomik büyüme olan yüzde 9,7'lik bir büyümeyi yakaladık. Bu, reel ekonomimizin üç yılda yüzde 30'un üzerinde büyüdüğü anlamına geliyor ki bu da Avrupa'nın en iyi göstergesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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