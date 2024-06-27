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Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

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Türk Lirası'ndaki değer kaybı birçok para birimi gibi Azerbaycan manatını da çok daha değerli hale getirdi. Son olarak bir Azerbaycan Manat'ı TL karşısında rekor tazeleyerek 19.38 kuruşa yükseldi.

Son yıllarda Türk Lirası'ndaki değer kaybı Azerbaycan parasını da Türkiye'nin ulusal parası karşısında daha değerli kıldı. Yaşanan son dalgalanmayla birlikte TL karşısında rekor tazeleyen Manat, 19.38 kuruşa yükseldi. Bu da Azerbaycan vatandaşları için Türkiye'den alışveriş yapmayı cazip hale getiriyor.

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

IĞDIR'A AKIN EDİYORLAR

Para birimi değerlenen Azerbaycanlı vatandaşlar topluca Iğdır'a gelerek yiyecek, içecek ve giyim için alışveriş yapmayı artırdı. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan'da alıveriş yapmayanlar Iğdır'a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor.

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

SEMBOLÜ EURO'YA BENZİYOR

Azerbaycan Manatı olarak anılan para biriminin sembolü (?) şeklindedir. Euro'nun sembolünün (€) ortası tek çizgili ve aşağı bakan haline benziyor. Azerbaycan manatının tasarımcısı, Avusturyalı Robert Kalina'dır.

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bu tasarımcı aynı zamanda Euro ve Suriye Poundu'nu da tasarlayan kişidir. Bu nedenle banknotlardaki motiflerin seçimi, Euro'dan esinlenilerek yapıldığından benzer oldukları söylenmektedir.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (12)

Deniz Yolat:

Yazık, ekonomist ekonomiyi ne hale getirdi.

80
6
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Kenan Tepretoğlu:

Almanya dan yazıyorum sizi kıskanıyoruz vallahi, kurulu düzenim olmasa yarın gelirdim cennet yurduma :)

yanıt34
yanıt12
BAHAR CANDAN DEĞİL:

:)) Dünya liderimiz nerede

59
6
yanıtYanıtla
Kenan Tepretoğlu:

aradığınız lidere şu anda ulaşılamıyor, lütfen daha sonra da aramayınız :)

yanıt22
yanıt2
ömer diker:

Afgan afganisi ve filipin pesosundan daha değerli en nihayetinde. Çokta şeyapmamak lazım.

32
0
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Arslaner:

Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya.

27
2
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murat dural:

Biz Ekonomistiz bize bir şey olmaz .

22
1
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Kenan Tepretoğlu:

tek rakibimiz Zambiya Kvaçası artık, 1 TL miz 0,79 kvaça ediyor, inşallah 1 e 1 e getirecezz TL yi kvaçayla :)

22
0
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Kenan Dinçol:

Rezilliğin son perdesi!! e nerede kel başa şimşir tarak ekonomi düzeliyor du

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1
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karamsar:

bundan 15 sene önce kadar bi tanıdığım Nahçivan'a beton parke üretim tesisi kurmak için gitmişti.orada fatura diye bişey yok çimento kağıdının arkasına ad soyad ücret ve imza atarak resmi daire gibi bir yerden alacağımı tahsis ettim dedi.sabah tesise gitmek için taksiye binmiştim şöföre 10 tl verdim dedi.adamın günlük kazancı zaten 10 tl imiş adam akşama kadar bizim tesiste kaldı hatta işlere yardım etti dedi. bizden 40 yıl gerideler demişti...

7
0
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