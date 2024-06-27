Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Son yıllarda Türk Lirası'ndaki değer kaybı Azerbaycan parasını da Türkiye'nin ulusal parası karşısında daha değerli kıldı. Yaşanan son dalgalanmayla birlikte TL karşısında rekor tazeleyen Manat, 19.38 kuruşa yükseldi. Bu da Azerbaycan vatandaşları için Türkiye'den alışveriş yapmayı cazip hale getiriyor.

IĞDIR'A AKIN EDİYORLAR

Para birimi değerlenen Azerbaycanlı vatandaşlar topluca Iğdır'a gelerek yiyecek, içecek ve giyim için alışveriş yapmayı artırdı. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan'da alıveriş yapmayanlar Iğdır'a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor.

SEMBOLÜ EURO'YA BENZİYOR

Azerbaycan Manatı olarak anılan para biriminin sembolü (?) şeklindedir. Euro'nun sembolünün (€) ortası tek çizgili ve aşağı bakan haline benziyor. Azerbaycan manatının tasarımcısı, Avusturyalı Robert Kalina'dır.

Bu tasarımcı aynı zamanda Euro ve Suriye Poundu'nu da tasarlayan kişidir. Bu nedenle banknotlardaki motiflerin seçimi, Euro'dan esinlenilerek yapıldığından benzer oldukları söylenmektedir.